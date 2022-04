Polícia 07/04/2022 10:11 MT - Irmão de prefeito, jornalista e mais dois são indiciados por espalhar fake news Os suspeitos foram indiciados pelos crimes de injúria, calúnia, difamação, perseguição (todos na forma majorada), falsa identidade e associação criminosa A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Crimes Informáticos (DRCI), concluiu nesta quinta-feira (06.04) o inquérito da Operação Fake News, deflagrada em dezembro de 2021 para apurar a conduta de uma possível associação criminosa voltada para a criação e divulgação de notícias falsas com motivação política. De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Gazeta Digital os indiciados são, Popó Pinheiro – que é irmão do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) -, um ex-servidor da Saúde William Sidney Araújo de Moraes e um ex-assessor identificado como Luiz Augusto Vieira Silva, o Guto, além do jornalista Alexandre Aprá. Os indiciados vão responder pelos crimes de associação criminosa, injúria, calúnia, difamação, perseguição e falsa identidade. No relatório final das investigações, quatro pessoas foram indiciadas pelos crimes de injúria, calúnia, difamação, perseguição (todos na forma majorada), falsa identidade e associação criminosa. Nos fatos apurados no inquérito policial instaurado na DRCI foi identificada uma associação criminosa responsável pela fabricação e disseminação de fake news e arquivos digitais (fotos, vídeos, memes, textos apócrifos e outros) de conteúdo ofensivo contra agentes políticos, empresários e servidores públicos do Estado. Foi realizado um intenso trabalho investigativo tecnológico que permitiu identificar que os quatro indiciados integravam a associação criminosa com motivação política. Um dos indiciados no inquérito cumpre pena em regime aberto em razão de condenação por roubo majorado, furto qualificado e por integrar quadrilha de roubo a banco. Nas apurações foram colhidos inúmeros elementos informativos, em mais seis inquéritos policiais que estão em fase conclusiva, sendo possível estabelecer a conexão e coordenação entre os investigados.

Voltar + Polícia