Polícia 11/04/2022 06:39 Gazeta Digital Após atirar em Pibull para salvar criança, homem acaba preso em Terra Nova do Norte Homem de 38 anos foi preso por posse ilegal de arma de fogo após atirar em um cachorro da raça pitbull. O caso foi registrado no município de Terra Nova do Norte (675 km ao norte de Cuiabá). Informações do portal Só Notícias apontam que o homem teria efetuado o disparo contra o cachorro na tentativa de defender sua filha, que teria se deparado com o animal dentro de seu quintal no retorno da escola. Conforme as informações locais, o caso foi registrado na sexta-feira (8), após os responsáveis pelo animal deixarem o portão aberto e o cachorro escapar. O cão então invadiu a casa do vizinho. Ao deparar com sua família em risco, o homem então pegou uma garrucha e disparou contra o pitbull, acertando as patas do animal. Posteriormente, a polícia foi acionada devido à situação e o homem foi preso pelo porte ilegal da arma. Além do pitbull ferido, o cachorro do homem que foi preso também sofreu ferimentos após brigar contra o cão do vizinho.

