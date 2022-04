Polícia 12/04/2022 06:07 Arão Leite/J. Cidade SEGUNDA VARA CÍVEL: Homem com mandado de prisão em aberto é preso em AF Está preso na Cadeia Pública de Alta Floresta, um homem de 49 anos que tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi capturado em um bar na entrada do Bairro Jardim primavera onde a PM chegou para fazer abordagens e constatou a ordem judicial através da checagem sobre a vida pregressa do cidadão.

Na Delegacia não foi confirmada a razão do mandado em aberto, mas informações que tem histórico policial inseridos na Lei Maria da Penha e também em outros delitos. “Aqui a gente recebeu o preso, mas ele já será encaminhado à Cadeia”, informou uma fonte.

