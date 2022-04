Polícia 12/04/2022 07:51 VÁRZEA GRANDE: duas mulheres envolvidas em fraudes de auxílio emergencial são presas pela PF Foto: Divulgação A Polícia Federal, a partir de informações do setor de inteligência e segurança da Caixa Econômica Federal, prendeu em flagrante no fim da tarde de ontem, segunda-feira (11), duas mulheres envolvidas em fraudes de auxílio emergencial. As suspeitas são funcionárias de uma empresa terceirizada que presta serviços em uma agência da Caixa Econômica Federal em Várzea Grande/MT e participavam do esquema alterando os e-mails no cadastro dos clientes. Para realizar as alterações nas contas, as mulheres usavam o token de um gerente da agência antes de sua chegada ao trabalho. A partir das alterações dos e-mails dos clientes, a associação criminosa tinha acesso às conta dos clientes pelo aplicativo “CAIXA Tem”, alteravam a senha e passavam a fazer transações bancárias como pagamento de boletos, transferências e PIX. Só na data de hoje, foram alterados os cadastros de mais de 120 clientes da Caixa. A Polícia Federal está investigando os responsáveis pelos saques e fornecimento dos CPFs dos beneficiários do auxílio e que repassavam às suspeitas o pagamento pelas alterações realizadas no sistema. Umas das presas informou que recebia um percentual de 50% de cada valor obtido com a fraude e a outra que recebia o percentual de 25%. Na ação de hoje, verificou-se que as contas fraudadas eram apenas de homens enquadrados no auxílio por serem pais solteiros ou chefes de família que criam filhos sozinhos, sem cônjuge, companheiro ou companheira. Durante a prisão, dentro da agência, uma das mulheres portava em sua bolsa quase 3 mil reais em espécie e confirmou aos policiais que tinha acabado de receber esse dinheiro proveniente do esquema criminoso. A outra mulher decidiu entregar quase 50 mil reais que estava em sua casa. Além do dinheiro em espécie foram apreendidos documentos, celulares e uma lista com nome e CPFs das vítimas.

