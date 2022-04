Polícia 13/04/2022 10:49 Após acompanhamento tático PRF apreende maconha em Primavera do Leste-MT APolícia Rodoviária Federal realizou duas apreensões de drogas na noite de ontem (12.04), em Primavera do Leste/MT. Foram apreendidos um total de aproximadamente 33 kg de entorpecentes. A primeira ocorrência aconteceu por volta das oito horas da noite, quando a equipe da PRF de plantão deu ordem de parada a um ônibus que fazia a linha Cuiabá – Goiânia. Ao ser iniciada a fiscalização aos passageiros, foi percebido uma certa inquietação e nervosismo por parte de uma das passageiras fiscalizadas, situação que gerou alerta aos policiais. Questionada sobre os motivos, destino e origem da viagem, a mulher não soube responder ao certo. Com isso, procedeu-se uma busca em seus pertences e bagagens, porém ela escondeu uma das bolsas em baixo do encosto de pernas da poltrona no interior do ônibus, a qual foi localizada pelos policiais e dentro continha cerca de 3,1 kg de cocaína. Cerca de três horas depois da primeira ocorrência, foi dado ordem de parada a um veículo prata que inicialmente adentrou ao pátio da Unidade Operacional da PRF, porém ao ser feita a aproximação da equipe para realizar a abordagem, o condutor acelerou o veículo e evadiu-se. Diante disso, a equipe da PRF iniciou o acompanhamento tático por aproximadamente um quilômetro, momento em que o condutor jogou o veículo em uma lavoura de milho, abandonando-o e fugiu para dentro da plantação às margens da rodovia, não sendo encontrado posteriormente. O homem deixou para trás no veículo uma mulher e um bebê de colo, sua esposa e filho respectivamente. Ao ser realizada a verificação no veículo, foram encontrados dentro do porta-malas 25 tabletes, pesando um total de 29,8 kg de maconha. Questionada sobre a situação, a mulher afirmou que ele teria aceitado transportar a droga, pois estava desempregado e necessitava de dinheiro. Diante dos fatos, as duas mulheres foram detidas, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos necessários.

