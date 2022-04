A palestra foi direcionada aos alunos do ensino médio da Escola Jaime Veríssimo de Campos Júnior, com o objetivo de alertá-los sobre as consequências sociais e jurídicas desse tipo de conduta e promover uma cultura de paz no ambiente escolar.

A Delegacia Regional de Alta Floresta pretende, ao longo do ano, realizar palestras nas escolas do município com o objetivo de abordar temas diversos, como o bullying e o cyberbulling, combate às drogas lícitas e ilícitas e os perigos existentes na internet, sempre com o objetivo de orientar os jovens e prevenir a violência a que crianças e adolescentes são mais suscetíveis.

Esse projeto social, que segue a filosofia da Polícia Comunitária, também tem o condão de aproximar os jovens da Polícia Civil e das demais forças de segurança.

A palestra de hoje foi ministrada pelos investigadores de Polícia Darli Luciano da Silva e Ilvio Paulo Balsan.