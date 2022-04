Polícia 15/04/2022 07:27 Polícia Civil deflagra operação contra suspeitos que usavam de violência para cobrar empréstimos financeiros A Polícia Civil deflagrou, na quarta-feira (13.04), em Barra do Garças (509 km a leste de Cuiabá), a operação “Usura” para cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão domiciliar, contra pessoas investigadas por realizar cobranças financeiras mediante grave ameaça. A ação realizada pelas equipes da 1ª Delegacia de Polícia, da Delegacia Especializada do Adolescente, Central de TCO e 2ª Delegacia de Polícia, resultou na apreensão de vários objetos e materiais comprobatórios, para instruir o procedimento criminal. Os mandados judiciais foram expedidos após investigação da 1ª Delegacia de Polícia, para apurar as condutas de indivíduos vindos da Colômbia e Venezuela, os quais realizavam empréstimos com juros exagerados e faziam cobranças com emprego de violência e grave ameaça. Conforme apurado, a associação possui vínculo com integrantes de outros países, e de forma articulada fomentam a prática criminosa, por meio de envio de dinheiro para que os empréstimos ilegais com juros elevados, fossem oferecidos aos comerciantes da cidade. Os indícios apontam que os investigados buscavam garantir o recebimento de valores acrescidos de altos juros, e as cobranças realizadas com forte intimidação e até ameaça de morte de familiares dos possíveis devedores. Com os materiais apreendidos durante a operação “Usura” as investigações prosseguem visando a conclusão do inquérito policial instaurado, com indiciamento e responsabilização penal contra os envolvidos nos crimes cometidos. De acordo com o delegado Adriano Marcos Alencar, a 1ª DP de Barra do Garças tem se destacado pela qualidade de suas investigações, algo notório e reconhecido pelas instituições ligadas à persecução criminal. “Nosso objetivo é garantir a devida repressão aos crimes praticados por aqueles que não seguem os comandos legais da boa convivência harmônica em nossa sociedade”, disse o delegado.

