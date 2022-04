Polícia 16/04/2022 06:29 Polícia Civil forma 15 profissionais no 2º Curso de Instrutor de Tiro Foto: Divulgação A Academia de Polícia (Acadepol) e a Gerência de Operações Especiais (GOE) encerraram na quarta-feira (13.04), o 2º Curso de Formação Curso de Instrutor de Tiro Policial – Método Giraldi. O curso com 370 horas/aulas iniciou no dia 21 de fevereiro e terminou nesta quarta-feira, 13 de abril, com a formatura de 15 profissionais de Segurança Pública, em cerimônia realizada na Acadepol. Entre os alunos formados estavam, seis investigadores da GOE, um investigador da Gerência de Armamento Munições, um investigador da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf de Cuiabá, um investigador da Regional de Alta Floresta, cinco policiais militares, três do 17º Batalhão de Mirassol D'Oeste, um do Batalhão da Rotam e da Esfap. Durante o curso, os alunos tiveram aulas teóricas e práticas de como ministrar instruções práticas e também teóricas de tiro. O delegado-geral, Mário-Dermeval, agradeceu todo o esforço que os policiais empenharam durante os dois meses de curso fica muito feliz a Polícia Civil vem passando por um processo de substituição de todo seu equipamento bélico. “É com muito orgulho que podemos falar que é um momento de mudanças na instituição em que a Polícia Civil está cada vez mais preparada tanta em questão com a aquisição de equipamentos, quanto com a capacitação de seus serivdores”, disse o delegado-geral. Representando o diretor de Atividades Especiais, delegado da Gerência Estadual de Polinter e Capturas, Marcos Veloso, lembrou aos alunos do curso a responsabilidade de que assumem em se tornar instrutores de tiros. “Agora, como instrutores de armamento de tiro, ensinaram os homens estarão nas ruas utilizando esse equipamento que é a nossa ferramenta de trabalho”, destacou o delegado.

