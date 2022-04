Polícia 18/04/2022 06:09 MT - Polícia Civil recupera mais 9 novilhas provenientes de estelionato e prende homem por receptação Foto: Divulgação Mais nove cabeças de gado, tipo novilhas e provenientes de estelionato, foram recuperadas pela Polícia Civil, na zona rural do município de Vila Rica (1.259 km a nordeste de Cuiabá), no sábado (16.04). Um homem de 58 anos foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.

Durante investigação para apurar um série de estelionato de semoventes com o mesmo "modus operandi" praticados na região de Vila Rica, umas das vítimas relatou ter visto pelo lado de fora da cerca de uma propriedade rural, uma das suas novilhas que integra um lote de 14 animais, e que foram obtidos por meio de golpe mediante cheque sem provisão de fundos.

Passado alguns dias foi descoberto em outra área rural do mesmo dono, a presença de mais nove novilhas no mesmo lote. Ocorre que o proprietário das referidas fazendas, já havia sido ouvido na Delegacia de Polícia sobre os fatos, ocasião em que afirmou categoricamente que não possuía nenhuma cabeça de gado proveniente de transação criminosa.

Com base nas informações, os policiais civis foram até a propriedade, que fica aproximadamente 20 quilômetros do perímetro urbano de Vila Rica, onde foram recebidos pelo dono que autorizou a entrada no local.

Nas buscas foram localizadas nove novilhas, bem como o dono do imóvel não apresentou nota fiscal e nem o documento de Guia de Trânsito de Animal. Diante do flagrante e em razão do mesmo já ter sido ouvido anteriormente e ter mentido no intuito de manter a posse do gado produto de estelionato, o suspeito foi encaminhado para esclarecimentos.

Na delegacia o conduzido foi novamente ouvido acerca dos fatos, e em seguida autuado pelo crime de receptação de semovente. Já os animais que foram reconhecidos pela vítima e possuíam a mesma marca, foram restituídos para o verdadeiro dono.

Conforme o delegado responsável pelo inquérito instaurado, José Ramon Leite, as investigações continuam e estão bastante avançadas no sentido de localizar os demais animais que foram desviados das vítimas dos golpes de estelionato.

"Ao todo já foram recuperadas 90 cabeças de gado, porém falta aproximadamente a metade dessa quantidade", destacou o delegado.

