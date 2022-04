Polícia 18/04/2022 10:53 PRF apresenta balanço da Operação Semana Santa 2022 em Mato Grosso Foto: Divulgação Durante o período da Operação Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações nas rodovias federais do estado do Mato Grosso. Com foco na promoção da segurança viária, foram realizadas várias ações em pontos estratégicos, visando reduzir os índices de acidentes e criminalidade. Apesar do número de acidentes ter sido o mesmo, houve uma redução de 70% do número de acidentes envolvendo pessoas feridas. No total foram registrados 14 acidentes, 5 pessoas ficaram feridas e três vítimas fatais. Neste ano de 2022, foram fiscalizados 2.570 pessoas e 2.240 veículos, um aumento de aproximadamente 200% em relação ao mesmo período do ano passado. Devido a intensificação das ações, foram inúmeros os flagrantes de desrespeito às leis de trânsito e imprudência; dentre as infrações mais cometidas destacam-se: 28 casos condutor sem utilizar o cinto de segurança, 23 casos de embriaguez ao volante, e ultrapassagens indevidas com 74 autos de infração, sendo essa ainda a principal desobediência cometida. As principais infrações de trânsito flagradas pelos policiais ainda são as que tem maior gravidade e podem resultar em acidentes com vítimas fatais. Além das fiscalizações voltadas para a segurança no trânsito, a PRF atuou no combate à criminalidade, cumprindo mandados de prisão, recuperando veículos roubados/furtados, detendo pessoas por porte ilegal de arma de fogo e combatendo o tráfico de drogas, com destaque para esse último, um total de 969 kg de drogas apreendidas durante os quatro dias da operação. Isso demonstra a efetividade dos procedimentos de fiscalização e a importância do trabalho desenvolvido pela PRF.

Voltar + Polícia