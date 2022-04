Polícia 19/04/2022 09:37 Lian Lucas / Centro América Preso por contrabando de cigarros tenta subornar policiais militares de Sorriso Cerca de 25 fardos de cigarros contrabandeados foram apreendidos pela Polícia Militar do distrito de Boa Esperança, em Sorriso, na tarde desta segunda-feira (18). No momento da ação policial, o criminoso ainda tentou subornar os policiais oferecendo R$ 2.712,00, sendo autuado em flagrante também por corrupção ativa. Conforme o soldado Jardim, a detenção ocorreu durante rondas da Polícia Militar no distrito de Boa Esperança, onde foi abordado um Volkswagen Golf. “Ele disse que comprou de uma pessoa em Sinop e venderia na região de Boa Esperança. Ele tentou nos subornar, mas com a Polícia Militar não tem essa conversa, e ele vai ser conduzido por descaminho e tentativa de suborno”, informou, acrescentando que o suspeito confirmou saber que o cigarro seria contrabandeado. Os cigarros e o suspeito foram levados à delegacia da Polícia Federal de Sinop.

Veja também sobre Sorriso suborno contrabando Voltar + Polícia