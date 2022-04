Polícia 20/04/2022 16:33 Maconha e cocaína são apreendidas pela PRF em MT Ontem (19.04), por volta das 9 horas, no município de Campo Verde/MT, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 10 tabletes de maconha, cerca de 6 kg da substância. A droga estava com uma passageira de um ônibus que fazia a linha Porto Alegre/RS x Santarém/PA. A substância foi encontrada na mochila que pertencia a mulher, que ao ser indagada sobre a propriedade afirmou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da droga. Além disso, informou que vinha de Campo Grande/MS com destino a Sinop/MT, o motivo da viagem seria visita a uma amiga. A mulher foi detida, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Campo Verde/MT. Já por volta das 10 horas, em Primavera do Leste/MT, durante uma fiscalização de trânsito, foi abordado um veículo de passeio. Ao indagar o motorista de onde estava vindo, este apresentou muito nervosismo em suas falas, razão pela qual a equipe da PRF optou por aprofundar a fiscalização. Em busca ao veículo, foram encontrados aproximadamente 10 kg cocaína. Por fim, também em Primavera do Leste, por volta das 12h, a PRF apreendeu cerca de 15 kg de cocaína com um motorista de um veículo de modelo igual ao apreendido anteriormente, apenas de cor diferente. Diante dos fatos, o dois condutores dos veículos foram detidos, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.

Voltar + Polícia