Polícia 24/04/2022 07:01 Mulher é presa por Força-Tarefa de Segurança transportando 31 quilos de entorpecente trazido de MS Na manhã deste sábado (23.04), a Força-Tarefa de Segurança Pública (FTSP-MT), composta pelas Polícias Federal, Civil, Rodoviária Federal e Militar prendeu em flagrante uma mulher contratada para buscar droga na cidade de Dourados (MS) e trazer até a Capital mato-grossense. No início da semana, a equipe de investigações da FTSP-MT recebeu informações de que um carregamento de entorpecente estava sendo negociado por traficantes que atuam na região metropolitana de Cuiabá e que, possivelmente, seria contratada uma “mula” para o transporte do entorpecente. As diligências foram intensificadas e a equipe de investigação chegou à informação de que a pessoa contratada chegaria na manhã deste sábado à Capital, em um ônibus de transporte coletivo. Diante dos fatos, foi montada uma barreira no posto da Polícia Rodoviária Federal em Cuiabá, a fim de realizar abordagens aos ônibus que tinham como origem o estado de Mato Grosso do Sul. Em uma das abordagens, foi localizada a suspeita com uma mala cheia de entorpecentes. A investigada, de pronto, confirmou que foi contratada para fazer o transporte da droga, mas não passou detalhes quem realizou a encomenda. Foi dada voz de prisão em flagrante e a mulher encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal de Mato Grosso para a lavratura do auto de prisão em flagrante. A pesagem confirmou a apreensão de 31 quilos de substância análoga à maconha. A apreensão faz parte de uma atuação contínua da Força-Tarefa de Segurança Pública de Mato Grosso no combate à lavagem de dinheiro praticada por facções criminosas e a consequente redução da criminalidade em todo o estado. A Força-Tarefa é composta em Mato Grosso pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar.

