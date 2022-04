Polícia 28/04/2022 11:31 Mulher é detida pela Polícia Civil em residência que funcionava como boca de fumo Durante a busca na residência foram encontradas dentro de uma mochila, duas balanças de precisão e porções de entorpecentes (maconha e cocaína) Foto: Divulgação Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Sinop prenderam em flagrante nesta terça-feira (26) uma mulher de 34 anos em uma residência que funcionava como ponto de venda de entorpecentes. Os investigadores receberam uma denúncia de que um casal vendia entorpecentes no local, no bairro Jardim Imperial. A equipe se dirigiu à casa para checar as informações e foi recebida pela moradora, que autorizou a entrada dos policiais. Durante a busca na residência foram encontradas dentro de uma mochila, duas balanças de precisão e porções de entorpecentes (maconha e cocaína). A suspeita alegou desconhecer os entorpecentes e informou que seria do seu esposo, que não estava na residência. Ela foi conduzida para a Derf de Sinop e autuada em flagrante por tráfico de drogas.

