Polícia 02/05/2022 16:35 PRF apreende drogas e armas durante final de semana em Mato Grosso No último final de semana, a Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso apreendeu cerca de 24 de pasta base de cocaína e uma arma com quatro munições. As ocorrências aconteceram entre a tarde de sábado (30.04) e domingo (01.05). A primeira situação aconteceu quando a equipe da PRF do Grupo de Operações com Cães realizou abordagem a um ônibus que fazia o trajeto Cuiabá – Brasília. Durante a fiscalização aos passageiros, um homem chamou a atenção pelo seu nervosismo. Ao ser feita uma verificação em suas bagagens, nada foi encontrado, porém embaixo da poltrona a qual estava sentado foi encontrado uma mochila com tabletes de drogas, 5 kg de pasta base de cocaína. A segunda ocorrência aconteceu cerca de uma hora depois, também em Cuiabá, quando outro ônibus foi abordado, porém esse seguia de Cuiabá para Goiânia. Ao ser realizada a fiscalização aos passageiros, foi percebido que um homem estava inquieto com a abordagem policial. Ao ser questionada sobre seus pertences, afirmou ter apenas uma bolsa na parte superior do bagageiro, porém embaixo de suas pernas tinha outra bolsa, escondida, que logo afirmou ser sua e abaixando a cabeça de pronto disse "isso é droga senhor". Foram encontrados dentro da bolsa 12 kg de pasta base de cocaína. Diante dos fatos os dois homens foram detidos, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis. A terceira apreensão de drogas ocorreu em Primavera do Leste, também em uma fiscalização a um ônibus, o qual fazia a linha Itaituba/PA -Goiânia/GO. Durante a fiscalização aos passageiros, uma mulher que estava com uma bolsa de costas chamou atenção da equipe da PRF e ao ser realizada uma busca na bolsa, foram encontrados pouco mais de 3 kg de pasta base de cocaína. Indagada sobre o ilícito, afirmou ter pego a droga em Cáceres e levaria até Goiânia onde receberia uma quantia em dinheiro. Ela foi detida, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis. Já em Lucas do Rio Verde, foi apreendido uma arma calibre .36 com quatro munições. A ocorrência aconteceu quando a equipe da PRF de plantão abordou uma motocicleta de cor prata que era conduzida por um homem e tinha uma mulher como passageira. Ao solicitar a documentação do veículo, do condutor e da passageira, todos afirmaram que não portavam no momento. Questionados sobre a origem, destino e motivo da viagem, ambos entraram em contradição. Ao ser feita a verificação na mochila da passageira, foi encontrado uma garruncha sem numeração de identificação. O homem afirmou desconhecer o conteúdo da mochila e que apenas estava efetuando o serviço de mototáxi. A mulher foi detida, a princípio, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

