Polícia 05/05/2022 11:17 PRF e PM/MT recuperam veículo em ação conjunta em Peixoto de Azevedo Veículo tinha registro de roubo/furto no estado de São Paulo Ontem (04), após acionamento para apoio na identificação de um veículo que tinha suspeita de adulteração nos elementos identificadores, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal compareceu ao Batalhão de Polícia Militar em Peixoto de Azevedo/MT. Durante a verificação, foram encontrados diversos indícios de adulteração na numeração do chassi e nos caracteres de identificação do motor. Havia marcas de lixamento, supressão e remarcação de caracteres. Após análise minuciosa, foi possível chegar ao verdadeiro veículo, o qual tinha placa diversa da aparente, remetendo a um veículo que tinha registro de roubo/furto no estado de São Paulo. Diante dos fatos, ficou consumado, a princípio, o crime de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O condutor do veículo, o qual já estava sob custódia da PM em razão de um mandado de prisão em aberto, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A ação ocorreu em virtude da cooperação entre a PRF e PM/MT, sendo de extrema importância na consecução dos resultados alcançados.

