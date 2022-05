Polícia 06/05/2022 10:04 www.gov.br Ação conjunta do Governo Federal reprime desmatamento no Pará Foto: Polícia Federal Nos dias 3 e 4 de maio, a Polícia Federal, por meio de ações coordenadas com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), deflagrou a Operação Madeira da Noite II. O foco é o combate ao desmatamento ilegal no Estado. Durante a operação, foi feita a prisão em flagrante de um dos envolvidos no delito, apreensão da madeira transportada e extraída de forma ilegal, a lavratura de um Termo Circunstanciado e a apreensão de um rádio comunicador do tipo satélite - conhecido como “rádio bolinha”. Além de combater o desmatamento e desmantelar as organizações criminosas, a operação busca cumprir os acordos internacionais firmados pelo Brasil na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas (COP26), realizada na Escócia. A Operação “Madeira da Noite I” foi deflagrada nos dias 19 e 20 de abril, ocasião que foram apreendidos quatro rádios comunicadores do tipo satélite, quatro caminhões e um carreta com aproximadamente 45m³ de toras e 53m³ de madeira serrada. Foram pegos um trator e um caminhão, bem como uma serraria foi embargada pelo IBAMA. Além disso, cinco pessoas foram presas em flagrante e conduzidas para a Delegacia de Polícia Federal de Altamira/PA. A operação é decorrente de investigações e compartilhamento de informações entre os três órgãos e faz parte das ações Guardiões da Bioma Unidade Altamira/PA.

Voltar + Polícia