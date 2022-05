Polícia 10/05/2022 06:28 PM em Sinop recupera caminhão e prende suspeito por furto Policiais militares da Força Tática recuperaram, manhã desta segunda-feira (09.05), um caminhão furtado de uma empresa de transportes, em Sinop. Na ação, o suspeito, de 18 anos, foi preso pelo crime. Por volta de 07h10, a equipe da Força Tática recebeu informações sobre a localização do veículo, furtado no sábado (07), no distrito de Americana do Norte. Os policiais militares se deslocaram ao endereço informado na denúncia, rapidamente abordaram o suspeito e obtiveram êxito na localização do referido caminhão, estacionado no bairro Jardim Califórnia. Questionado, o suspeito afirmou que trabalhava na empresa há cerca de um mês e teria utilizado o veículo para uma visita familiar. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia da cidade, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

Voltar + Polícia