Polícia 10/05/2022 11:21 Dois investigados por crimes de violência doméstica são presos em Nova Mutum Um deles agrediu gravemente a ex-convivente, o que a fez perder a gestação Dois homens investigados por crimes decorrentes de violência doméstica foram presos pela Polícia Civil nesta segunda-feira (09.05), em Nova Mutum, na região norte do estado. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos pela equipe da Seção Especializada de Defesa da Mulher, da Delegacia de Nova Mutum. Um dos investigados, de 22 anos, teve a prisão decretada por descumprimento de medidas protetivas e ameaças contra sua ex-convivente. Já o outro, de 27 anos, é investigado pela Polícia Civil pelo crime de lesão corporal gravíssima por ter agredido sua convivente, o que causou o aborto da gestação. Conforme o delegado Rodrigo Rufato, as medidas protetivas já haviam sido solicitadas por meio da Seção de Defesa da Mulher e os inquéritos se encontravam em curso, quando as prisões foram decretadas. Após o cumprimento dos mandados, os investigados foram encaminhados para a cadeia pública de Nova Mutum. As ações fazem parte das ações da Polícia Civil no enfrentamento aos crimes ocorridos em situação de violência doméstica, bem como o combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes no município.

