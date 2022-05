A vítima foi morta com requintes de crueldade, teve parte do corpo desmembrada e ocultado em uma mata na Gleba União

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (11.05), em Matupá, no norte do estado, a Operação Loki, para cumprimento de seis ordens judiciais, sendo três mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão contra alvos investigados por homicídio.

As investigações visam esclarecer um homicídio qualificado ocorrido no mês de abril deste ano, na zona rural do município de Matupá. A vítima, Railson Conrado da Silva, de 24 anos, foi morta com requintes de crueldade, teve parte do corpo desmembrada e ocultado em uma mata nos fundos de uma residência na Gleba União, zona rural do município.

No dia que o corpo foi localizado, um suspeito de envolvimento no crime foi conduzido pela Polícia Militar e autuado em flagrante na Delegacia de Matupá. Com o avanço das investigações realizadas pela Polícia Civil foram identificados os demais envolvidos no crime e o delegado Waner dos Santos Neves representou pela decretação da prisão temporária dos suspeitos.

Um mandado foi cumprido na zona rural de Matupá e outra na cidade, da mulher da vítima. Um terceiro alvo da operação foi preso na zona rural de Colíder. Participaram da operação policiais civis das Delegacias: Regional de Guarantã do Norte, municipal de Guarantã do Norte, Matupá, Peixoto de Azevedo, Colíder e Terra Nova do Norte.