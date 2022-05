Polícia 13/05/2022 06:16 Policiais penais frustram tentativa de fuga de 15 reeducandos em Nova Mutum Em ação rápida, policiais penais frustraram uma tentativa de fuga de pelo menos 15 reeducandos da Cadeia Pública de Nova Mutum (242 km de Cuiabá), na tarde desta quarta-feira (11.05). Não houve resistência e os recuperandos foram encaminhados para outra cela. Durante revista de rotina, os policiais penais de plantão encontraram uma cerâmica obstruída no banheiro da cela de triagem. Após remoção, eles encontraram, embaixo do piso, o início de uma escavação de um túnel, com menos de um metro de profundidade. Logo em seguida, os recuperandos foram retirados e levados para outra cela. Os policias penais fizeram uma varredura local, porém nenhuma ferramenta foi encontrada. Foi dado início aos reparos do banheiro danificado, e, após, os reeducandos serão reencaminhados para o local.

