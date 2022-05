Mulher de 31 anos foi agredida pelo amasio, de 42 anos, na noite de quinta-feira (12), no bairro Boa Nova. De acordo com a policia a vitima relatou que o suspeito estava em posse de uma faca de mesa e ameaçou de morte e na sequência fugiu. A mulher apresentava lesão no braço em decorrência de um ataque de ciúmes do homem, com quem vive em união estável. Uma televisão também foi danificada por ele com socos.

A vítima contou à equipe da Polícia Militar, que a situação já se repetiu em outras ocasiões, inclusive, o suspeito teria uma arma de fogo, que também já teria sido usada para ameaça-la.

O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça.