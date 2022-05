Polícia 16/05/2022 06:40 Homem é preso após furto de ferramentas em loja de Sinop Suspeito confessou que teria furtado as peças para vender ilegalmente Policiais militares prenderam um homem de 25 anos pelo crime de furto a uma loja de departamentos, no final da tarde deste sábado (14.05), em Sinop. Na ação, foram recuperadas ferramentas que haviam sido subtraídas pelo suspeito. Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 17h a equipe da PM foi acionada para verificar uma situação de furto em um estabelecimento. De acordo com a denúncia, dois homens teriam saído da loja após subtraírem uma parafusadeira e um martelete. Foram feitas diligências e os produtos do furto foram localizados próximo da loja. Os policiais militares continuaram a procura pelos suspeitos e encontraram um homem com características parecidas com as informadas pelos funcionários da loja. O suspeito foi abordado e, questionado sobre o furto, confessou que teria praticado o crime com expectativa de vender ilegalmente os produtos. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas. No local, foram realizados o registro do boletim de ocorrência e as demais providências cabíveis do caso.

Voltar + Polícia