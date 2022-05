Polícia 20/05/2022 07:17 Polícia Civil prende traficante com drogas e dinheiro oriundo do tráfico em Colíder Um jovem atuante no comércio de entorpecentes em Colíder, região norte do Estado, foi preso pela Polícia Civil, na noite de quarta-feira (18.05). A ação resultou também na apreensão de drogas e dinheiro. O suspeito de 22 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. Uma adolescente de 17 anos, convivente do traficante, foi conduzida para esclarecimentos. Em diligências visando o enfrentamento a venda de substâncias ilícitas na região, os policiais civis identificaram um endereço no bairro Sagrada Família, usado pelo morador para o tráfico, razão pela qual o local passou a ser monitorado. Durante campana foi constatada grande movimentação de usuários na casa, bem como o suspeito era sempre visto repassando uma sacola. Diante dos fatos, a equipe se aproximou da residência e efetuou a abordagem do investigado. Ao ser surpreendido pelos policiais civis, o rapaz arremessou uma sacola contendo drogas e o seu aparelho celular. Na residência foram localizadas porções de tamanho médio de maconha e cocaína, além de quase R$ 700 em dinheiro. A companheira do suspeito de 17 anos também estava no imóvel e foi encaminhada para Delegacia de Colíder. A menor foi ouvida e liberada, e o conduzido interrogado e preso em flagrante. Após a confecção dos autos, ele foi colocado à disposição da Justiça.

