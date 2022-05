Um morador pioneiro da cidade de Nova Bandeirantes, deficiente físico e dependente de cadeira de rodas, foi preso pela Polícia Civil e deverá ser colocado atrás das grades em um presídio. O homem é condenado a 22 anos de prisão por estupro de vulnerável.



De acordo com informações da Polícia Judiciária Civil de Nova Bandeirantes, pelo menos três menores foram vítimas do cidadão no ano de 2019. A denúncia foi feita e o suspeito se tornou réu. Sendo sentenciado a pagar a pena em regime domiciliar. Porém, vinha descumprindo as medidas judiciais e novas denúncias foram feitas à Justiça que acatou e ordenou novamente sua regressão ás grades.



Ele foi preso na sexta-feira, dia 20 e sua remoção seria para Alta Floresta ou Sinop para o regime fechado.