Polícia 26/05/2022 07:01 Trio é preso com espingarda e munições na cidade de Novo Mundo Três homens, com idades entre 23 e 33 anos, foram presos por porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico de drogas, na tarde desta terça-feira (24.05), na cidade de Novo Mundo. Na ação, a Polícia Militar apreendeu uma espingarda calibre 36, com luneta e cinco munições e porção de maconha. Por volta de 16h30, durante rondas pela cidade, a PM se deparou com um suspeito que transitava em uma motocicleta e fugiu em alta velocidade ao encontrar a viatura policial. Foi realizado acompanhamento até o momento em que o criminoso entrou em uma residência, jogando uma mala por cima do muro. Os policiais militares adentraram o local e realizaram abordagem ao suspeito e verificação na mala que havia sido dispensada, onde foi localizada a espingarda de calibre 36 e cinco cartuchos de munições. Dentro do imóvel, foram localizados mais dois suspeitos, que não resistiram a abordagem, e algumas porções de maconha. Em verificação no sistema, foi identificado que os homens possuíam diversas passagens criminais por homicídio, roubo e sequestro. Diante da situação, os três homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de Guarantã do Norte, junto com o material apreendido, para registro da ocorrência e as demais providências cabíveis do caso.

