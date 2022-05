Polícia 26/05/2022 08:15 Policiais penais prendem dupla e apreendem carro, drogas e celulares próximos de penitenciária Foram encontrados três pacotes e um tablete de substância análoga à maconha, um drone e acessórios do equipamento eletrônico Duas pessoas foram presas por policiais penais da Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa, mais conhecida como Mata Grande, em Rondonópolis (215 km de Cuiabá), durante Operação Campana, deflagrada na manhã desta quarta-feira (25.05). A ação tinha por objetivo impedir a entrada de materiais ilícitos na unidade. Os suspeitos foram flagrados com um veículo Gol e uma motocicleta, em uma região de mata que pertence a penitenciária. Outros duas homens fugiram. Durante apreensão, foram encontrados três pacotes e um tablete de substância análoga à maconha, um drone e acessórios do equipamento eletrônico, sendo quatro baterias e oito hélices. Os policiais penais apreenderam ainda cinco aparelhos celulares, dois carregadores e cinco carreteis de linha, que são necessárias para o preparo do drone para o transporte de materiais ilícitos. Conforme o diretor da unidade, Ailton Ferreira, essa foi uma das maiores apreensões neste ano. “O Sistema Penitenciário seguro e controlado é reflexo da execução diária de procedimentos de segurança obtidos com a responsabilidade e compromisso dos nossos policiais penais”, disse.

