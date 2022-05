Polícia 26/05/2022 19:14 Foragido de Rondônia tem prisão preventinva cumprida na zona rural de Aripuanã Um comerciante foragido da Justiça do Estado de Rondônia foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta quinta-feira (26.05), na zona rural do município de Aripuanã (1.002 km a noroeste de Cuiabá), em cumprimento de mandado judicial. Procurado há seis anos, o suspeito de 40 anos, estava com a prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alvorada (RO), pelo crime de tráfico de drogas. Durante diligências investigativas na região, os policiais civis localizaram o indivíduo no distrito de Conselvan, que fica acerca de 80 quilômetros da cidade de Aripuanã. Após cumprimento da ordem de prisão preventiva, o suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia de Aripuanã para as providências, e posteriormente colocado à disposição da Justiça.

Voltar + Polícia