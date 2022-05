Polícia 29/05/2022 09:19 Guarantã do Norte: Homem é preso por embriaguez ao volante e porte ilegal de arma A arma de fogo foi encontrada em um compartimento secreto dentro de uma caminhonete A Polícia Militar prendeu um homem de 26 anos por embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo, na noite desta sexta-feira (27.05), em Guarantã do Norte. Com o suspeito, foi apreendida uma pistola de calibre .380 com munições. Por volta de 20h30, a equipe de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) durante motopatrulhamento tático pelo bairro Jardim Vitória, visualizou uma caminhonete Hillux transitando em zigue-zague, onde o condutor aparentava estar sob influência de álcool. Foi feito acompanhamento pelas equipes e abordagem ao veículo. O suspeito desceu do veículo com muitas dificuldades para se equilibrar e com visíveis sinais de embriaguez. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Perguntado se gostaria de realizar o teste de etilômetro, o suspeito se recusou. Os policiais continuaram o procedimento de abordagem e vistoriaram o veículo, onde foi identificado um compartimento escondido e localizado uma pistola calibre .380 com um carregador contendo cinco munições intactas. Diante da situação de flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia da cidade, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis. O material apreendido e a caminhonete do suspeito também foram encaminhadas à delegacia.

