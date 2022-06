Polícia 04/06/2022 09:12 Peixoto de Azevedo: Homem é preso após ser flagrado com arma de fogo em estabelecimento comercial Militares da 15º Comando Regional receberam denúncia de que suspeito estava ingerindo bebidas alcoólicas Policiais militares do 15º Comando Regional prenderam, na noite desta quinta-feira (02.06), um homem de 33 anos por porte ilegal de arma de fogo, em um estabelecimento comercial, no bairro Jardim Palmeiras, no município de Peixoto de Azevedo (673 km de Cuiabá). De acordo com boletim de ocorrência, por volta das 19 horas os militares foram informados, via 190, de que havia um homem armado ingerindo bebida alcoólicas com outras pessoas. De imediato, a equipe se deslocou para o endereço e, ao perceber a presença da PM, o suspeito tentou fugir, porém sem sucesso. Em certo momento, o homem tentou levar a mão na cintura, para alcançar a arma, mas acabou sendo repreendido. Durante revista, os militares encontraram uma arma calibre .38, com cinco munições intactas e R$ 156 em espécie. Em seguida, os policiais encaminharam o suspeito à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

Voltar + Polícia