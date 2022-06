Polícia 06/06/2022 17:52 MT - Carreta roubada na Rodovia dos Imigrantes é localizada pela Polícia Civil e suspeito preso Foto: Reprodução Uma carreta bitrem, roubada no final do mês de maio na Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande, foi localizada pela equipe da Delegacia Especializada de Roubo e Furto de Veículos (Derfva) nesta segunda-feira, seis de junho, em Cuiabá. Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante pelos crimes de receptação, constituir organização criminoso, desobediência e resistência. A equipe da Derfva localizou a carreta no bairro Morada do Ouro, onde o veículo estava estacionado em uma rua do Setor Oeste. Ao se aproximarem do local, os investigadores observaram que uma pessoa estava funcionando a uma carreta vermelha, com as mesmas características da denúncia recebida. Os policiais abordaram a pessoa e ao ser dado voz de parada, o rapaz saiu da carreta e tentou fugir. Em entrevista preliminar, o suspeito informou que veio a Cuiabá buscar uma carreta que estaria carregada e, após consultas nos sistemas institucionais, os policiais constataram que se tratava do mesmo veículo roubado em 27 de maio, na Rodovia dos Imigrantes Contra o suspeito foram localizadas diversas passagens por crimes de roubos e furtos de veículos. Ele foi detido em flagrante e encaminhado à Derfva. A localização do veículo contou com a colaboração da Delegacia Especial de Fronteira (Defron). Roubo A vítima relatou que estava levando uma carga de pisos para o estado de Rondônia. Quando estava na Rodovia dos Imigrantes, ele foi abordado por três criminosos armados que o renderam e o colocaram em um veículo pequeno. Depois, a vítima foi levada até uma área de mata e ficou sob vigilância. Após um certo período, o motorista foi liberado e conseguiu pedir socorro em uma fazenda e a PRF foi acionada.

