Investigação começou após apreensão de R$ 200 mil em cédulas falsas; dinheiro era distribuído pelos Correios a 14 estados

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (10), a Operação Predator para cumprir dois mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma associação criminosa suspeita de confeccionar notas falsas.

Os mandados foram autorizados pela Justiça Federal de Anápolis (GO). As investigações começaram em setembro do ano passado depois que a PF apreendeu uma carga de R$ 200 mil em dinheiro falso. De acordo com a polícia, a impressão era de alta qualidade e as cédulas eram muito similares com as autênticas.

A apuração apontou que a fábrica estava situada em Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal. Era a partir do município que os suspeitos colocavam as notas falsas em circulação, inclusive com cédulas de R$ 200. De lá, eram remetidas a pelo menos outros 14 estados pelos Correios.

Para a PF, o suspeito da fabricação confeccionou mais de R$ 20 milhões em dinheiro falso entre 2020 e 2021. Ele foi indiciado por crimes de moeda falsa em concurso material com associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a mais de 25 anos de prisão.