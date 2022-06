Polícia 12/06/2022 08:52 Redação I Nativa News Sinop: Homem é preso pela PM por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas Foto: Divulgação Policiais militares do 11º Batalhão prenderam, na noite desta sexta-feira (10.06), um homem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, na Rodoviária de Sinop (320 km de Alta Floresta). Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe do Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), durante rondas pela região central, identificou o homem em atitude suspeita. Durante revista pessoal, o homem apresentou certo nervosismo e os policiais localizaram 73 porções de substâncias análoga à pasta base de cocaína e também um simulacro de arma de fogo tipo pistola. Diante dos fatos, a PM encaminhou o suspeito à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

