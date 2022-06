Polícia 13/06/2022 10:09 Polícia Civil realizada 1º workshop sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá), promoveu o primeiro workshop sobre o tema "Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes". A ação contou com a parceria da Prefeitura Municipal e do Ministério Público Estadual. O evento foi realizado na sexta-feira (10.06), no ginásio da Escola Municipal Beija Flor e contou com a participação de mais de 300 pessoas, entre educadores e outros convidados da comunidade escolar. A capacitação teve como objetivo principal esclarecer os profissionais da educação, como deve-se agir em caso de queixa de alunos que possam ter sofrido algum tipo de abuso ou violência. Na ocasião os palestrantes orientação sobre qual a primeira providência a se tomar, bem como falaram dos tipos de violência e as mais frequentes, além de como identificar comportamentos que possam indicar abuso sexual. As palestras do o primeiro workshop sobre o tema "Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes", foram ministradas pelos delegados de polícia: Waner dos Santos Neves; Lucas Lelis Lopes; Helena Yloise de Miranda; Geordan Antunes Fontenelle Rodrigues; Geraldo Gezoni Filho; Jessica Cristina de Assis. Também tiveram as apresentações do promotor de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte, Carlos Frederico Regis de Campos, além da psicóloga Laís Keli Ferrete Guimarães e do policial militar Patrik Dayckson.

