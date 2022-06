Polícia 13/06/2022 10:11 Três pessoas são presas e menor é apreendido por tráfico de drogas em bar em Sorriso Militares do 12º Batalhão foram acionados, após denúncia de grande consumo de entorpecentes no local Policiais militares do 12º Batalhão de Sorriso prenderam três pessoas e apreenderam um menor por tráfico de drogas e associação para o tráfico, neste domingo (12.06), em um bar localizado na Avenida Tangará, bairro Industrial. Durante ação, foram apreendidos 29 porções de substância análoga à maconha, duas de maconha, uma de pasta base de cocaína, cinco celulares e R$ 1.287,00. De acordo com informações do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados, via Central de Operações da Polícia Militar (Copom), por volta das 10 horas, de que em um bar da região haviam 20 pessoas fazendo uso de entorpecentes desde a noite anterior. Imediatamente, os policiais se deslocaram em diligência e identificaram um dos suspeitos trajando moletom dispensando algo para dentro do balcão, que ao verificar foi encontrado uma carteira com mais de R$ 200, um pacote contendo 18 porções de maconha e uma de pasta base de cocaína. Ainda durante revista aos suspeitos no local, os policiais encontraram diversas porções de produtos ilícitos guardados em um balcão e outra quantia em dinheiro. Diante dos fatos, os suspeitos e os entorpecentes foram entregues à delegacia para registro do boletim de ocorrência para demais providências que o caso requer.

