Polícia 14/06/2022 16:11 Casal é preso em flagrante com armas, drogas e dinheiro em Colniza Um casal envolvido com o tráfico de entorpecentes em Colniza, no noroeste de Mato Grosso, foi preso em flagrante nesta terça-feira (14.06) pela Polícia Civil. De acordo com o delegado Bruno França, as prisões são resultado de uma investigação em andamento para apurar uma associação voltada ao tráfico de drogas no município. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço alvo, no bairro Bela Vista, os policiais civis, com apoio da PM, apreenderam porções de cocaína, crack e pasta base,além de dinheiro, uma arma de fogo e apetrechos usados para embalar e pesar drogas. A arma de fogo, um revólver, foi roubado em Cotriguaçu. Foram detidos a mulher de 21 anos e o companheiro dela, de 28. Duas crianças que estavam na residência foram encaminhadas ao Conselho Tutelar do município. O casal foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo

Voltar + Polícia