Polícia 14/06/2022 16:13 Força Tática prende homem e apreende 32 quilos de maconha Os entorpecentes foram localizados enterrados no fundo de uma residência Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional localizaram e apreenderam 32 quilos de substância análoga à maconha e prenderam um homem de 25 anos por tráfico de drogas, na noite desta segunda-feira (13.06), em Tangará da Serra. Na ação, foram apreendidos ainda cerca de R$ 1,5 mil em dinheiro e porções de cocaína. Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 20h, os policiais da Força Tática foram acionados pela equipe da Agência Regional de Inteligência (ARI) para verificarem um suspeito que estaria sob posse de um grande carregamento de drogas de uma organização criminosa, no bairro Jardim Buritis. No endereço indicado, o suspeito foi encontrado e abordado, onde em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre a denúncia do carregamento de drogas, o suspeito confirmou os fatos, mas afirmou não ser o proprietário e que estaria apenas guardando o material. O homem ainda indicou que as drogas estavam enterradas em uma obra, no mesmo bairro. No local, os policiais militares realizaram o trabalho para desenterrar e localizaram diversas sacolas onde estavam os tabletes de maconha, que totalizaram 32 quilos da droga. Além disso, a Força Tática localizou a quantia de R$ 1.580,00 em dinheiro, porções de cocaína, balanças de precisão e outros equipamentos utilizados para o tráfico de drogas. Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao Cisc de Tangará da Serra, junto com o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e as demais providências cabíveis.

