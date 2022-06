Polícia 20/06/2022 17:44 Aripuanã : Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra homem procurado da Justiça do Paraná Um homem procurado da Justiça do Paraná, foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, no domingo (19.06), em Aripuanã (1.002 km a noroeste de Cuiabá), durante ação para cumprimento de mandado judicial. O suspeito de 45 anos estava com a prisão definitiva decretada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca do município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, pelos crimes de tráfico de drogas e estupro. Os policiais civis realizavam diligências quando identificaram que o foragido estava na região e ia para a cidade de Aripuanã a cada 15 dias. Na tarde de domingo (19), os investigadores conseguiram abordar o suspeito, que foi encaminhado até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Após cumprimento do mandado de prisão, o preso foi apresentado e colocado à disposição do Poder Judiciário.

