Polícia 21/06/2022 17:30 Sorriso: Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra pai investigado por estupro de vulnerável Um pai investigado por estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (21.06), no município de Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá), durante ação do Núcleo de Violência Doméstica e Crimes Sexuais. O suspeito de 41 anos teve o mandado de prisão decretado pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca local, pelo crime de estupro de Vulnerável cometido contra a própria filha biológica. Nas investigações apurou-se que o pai aproveitava quando a mãe da criança se ausentava, para cometer os abusos sexuais na vítima. O suspeito também responde processo criminal de crime na mesma natureza, praticado no ano de 2017. Os policiais civis realizavam diligências em uma região de chácaras nas proximidades do rio Teles Pires, zona rural, onde abordaram o suspeito em uma propriedade em reforma. Em cumprimento ao mandado de prisão, o homem foi conduzido até a Delegacia de Sorriso para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

