Polícia 22/06/2022 16:01 Força Tática apreende 30 quilos de drogas e prende duas pessoas em Tangará da Serra Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional apreenderam mais de 30 quilos de entorpecentes, na noite desta terça-feira (21.06), em Tangará da Serra. Na ação, dois homens, de 20 e 41 anos, foram presos em flagrante por tráfico ilícito de drogas e uma arma de fogo com quatro munições foi apreendida. Por volta de 19h, a equipe da Força Tática recebeu informações via Agência Regional de Inteligência (ARI) informando sobre um grande carregamento de drogas pertencente a uma organização criminosa que havia chegado na cidade. Ainda segundo a denúncia, um homem seria o responsável por guardar os entorpecentes, no bairro Jardim dos Ipês. Os PMs se deslocaram ao endereço informado e localizaram o suspeito saindo de uma região de mata. Ao ser abordado, o homem demonstrou nervosismo e tentou dispensar uma sacola. Em revista pessoal, foi encontrado com o suspeito um revólver calibre .38 carregado com quatro munições. Na sacola foi localizado tabletes e porções grandes de substância análoga à maconha e cocaína, e uma balança de precisão. Questionado sobre a denúncia da chegada de drogas na região, o criminoso revelou que estava com apenas uma parte dos entorpecentes e que o restante ficaria com um segundo suspeito, que estaria pela mesma região e seria o responsável por esconder o material ilícito. Em rápidas diligências o segundo suspeito foi localizado e ao ser perguntado sobre as drogas, disse que não sabia a procedência e que teria apenas recebido ordens para guardar dois sacos em uma região de mata. Os policiais militares foram até o local indicado pelo segundo homem e lograram êxito em encontrar o restante dos entorpecentes, totalizando cerca de 40 tabletes apreendidos, que somaram 33 quilos de drogas retiradas de circulação. Diante da situação de flagrante, os dois suspeitos encontrados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Tangará da Serra, junto com todo o material apreendido, para o registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

