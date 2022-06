Conforme o boletim de ocorrência (BO) da Polícia Militar de Alta Floresta. A vítima, de 29 anos, compareceu na Central de Operação para registrar denuncia de ameaçada contra seu ex-marido, de 34 anos.

A mulher relatou que separaram há pouco tempo e ela decidiu mudar-se de Tangará da Serra com suas duas filhas para Alta Floresta, porém o suspeito chegou a ir até a sua residência, pulou o muro, quebrou a janela e entrou no imóvel, mandando mensagens e áudio via WhatsApp ameaçando de morte.

A vítima foi orientada a solicitar medidas protetivas e o caso continuará sendo investigado.