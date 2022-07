Polícia 05/07/2022 16:30 Polícia Civil de MT cumpre mandado em operação do DF de combate à fraude eletrônica Mandado de busca e apreensão domiciliar foi cumprido em uma residência no bairro Santa Isabel, em Cuiabá, onde foi identificada a rede wifi usada para a prática dos golpes A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá, cumpriu um mandado de busca e apreensão domiciliar em apoio à operação “Black Cheep”, deflagrada, nesta terça-feira (05.07), pela Polícia Civil do Distrito Federal A operação deflagrada para apurar crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais, tem como alvo uma associação criminosa envolvida em fraudes aplicadas por meios virtuais como redes sociais e aplicativos de mensagens. As ordens judiciais cumpridas na operação foram expedidas pela 7ª Vara Criminal de Brasília-DF, com base em investigações iniciadas após a comunicação de um golpe do falso perfil do whatsapp. Um mandado de busca e apreensão domiciliar foi cumprido em uma residência no bairro Santa Isabel, em Cuiabá, onde foi identificada a rede wifi usada pelo terminal para a prática dos golpes. No local, foram apreendidos quatro aparelhos celulares. O material apreendido será encaminhado para perícia e as investigações seguem em andamento por Brasília.

