Polícia 06/07/2022 14:23 Duas pessoas são detidas transportando drogas nas rodovias federais em Mato Grosso No dia de ontem (05), foram apreendidos cerca de 8 kg de drogas. Uma das ocorrências aconteceu por volta das 18 horas, na BR 070, município de Barra do Garças, quando uma motocicleta em alta velocidade se aproximava. Em seguida foi dada ordem de parada ao veículo que inicialmente hesitou em parar e se ocultou atrás de uma caminhonete que seguia à sua frente. Durante a fiscalização, foi encontrado uma modificação no assento da motocicleta, o qual escondia um compartimento oculto e dentro continham seis tabletes de drogas, cerca de 6 kg de pasta base de cocaína. Diante da situação, o homem foi detido, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis. A outra ocorrência aconteceu na BR 364, município de Rondonópolis, quando um ônibus que fazia a linha Alta Floresta – São Paulo foi parado pela fiscalização. Ao ser feita as verificações, uma das passageiras não sabia informar sobre suas bagagens e a todo momento entrava em contradição. Com isso, foram utilizados os cães de faro para fazer uma busca mais detalhada que localizaram dentro de alguns pertences cerca de dois quilos de cocaína nas bagagens da passageira. Diante dos fatos, a mulher foi detida, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.

