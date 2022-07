Polícia 07/07/2022 06:26 Mato Grosso tem a 4ª taxa de desaparecimentos do país Mato Grosso tem a quarta maior taxa de desaparecimento do país. É o que revela um estudo divulgado no fim de junho e publicado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São quase 55 desaparecidos a cada 100 mil habitantes. Ganham de Mato Grosso no ranking dos desaparecimentos, apenas o Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Roraima. Entre 2020 e 2021, o número de pessoas sendo procuradas pelos familiares e amigos passou de mil 692 para mil 914, um aumento de 11% em Mato Grosso. A Polícia Civil tem um banco de dados na internet para divulgar informações e auxiliar na localização de pessoas desaparecidas. A ferramenta reúne informações conforme as ocorrências registradas nas Delegacias da Polícia Civil no estado e está anexada ao site da instituição. Para acessar a página, basta digitar no navegador de internet, o endereço https://desaparecidos.pjc.mt.gov.br/.

Voltar + Polícia