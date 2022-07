Polícia 07/07/2022 16:43 Polícia Civil recupera R$ 39,4 mil subtraídos de vítimas de golpes virtuais A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), recuperou, nesta quarta-feira (06.07), R$ 39.400 subtraídos de duas vítimas que caíram em golpes de estelionato pela internet. A primeira ocorrência foi registrada na cidade de Guarantã do Norte. A vítima, de 47 anos, negociou a compra de um imóvel e efetuou a transferência via TED, para a conta bancária indicada pelo golpista. Somente depois de realizar o pagamento, o comunicante percebeu que havia caído em um golpe de estelionato. A DRCI foi acionada para dar apoio nas investigações e conseguiu através de bloqueio bancário recuperar a quantia subtraída da vítima. A segunda vítima, de 28 anos, procurou a Delegacia de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá), na terça-feira (05), e informou que havia recebido uma mensagem de um amigo pelo aplicativo WhatsApp, pedindo dinheiro e que efetuou a transferência de mais de R$ 400 para a conta do golpista. Após fazer o pagamento, ele descobriu que havia sido vítima de golpe. A Delegacia de Sinop repassou as informações à equipe de policiais civis da DRCI, que também recuperou o valor subtraído da vítima através de bloqueio bancário. As diligências investigativas continuam visando identificar e indiciar os autores dos dois crimes.

