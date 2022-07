Polícia 08/07/2022 11:40 BR 163 - Entorpecentes são apreendidos em veículo que estava sendo transportado em caminhão tipo cegonha Ontem (07), aproximadamente 60 kg de drogas foram apreendidos nas rodovias federais de Mato Grosso. Em Rondonópolis, na BR 163, foram apreendidos cerca de 56 kg de drogas. Os entorpecentes estavam em um veículo que era transportado por um caminhão do tipo “cegonha”. Durante a fiscalização a falta do pneu de estepe de um dos veículos transportados levantou suspeita. Notou-se que o assoalho do bagageiro não era no padrão original de fábrica e estava trancado, sendo que o acesso ao pneu estepe é de fácil manuseio e não possui trava. Em vista dessa alteração no veículo, foi realizada uma busca mais minuciosa, no qual conseguiu erguer um dos lados do assoalho, sendo encontrado 53 pacotes de drogas, cerca de 20 kg de pasta base de cocaína e 36 kg de cocaína. A outra ocorrência foi em Primavera do Leste, na BR 070, foram apreendidos aproximadamente 4 kg de pasta base de cocaína. As drogas estavam escondidas dentro do forro do banco traseiro do veículo. Diante dos fatos, os dois indivíduos foram detidos, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.

