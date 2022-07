A vítima foi ludibriada durante a compra de uma motocicleta, anunciada em um site de compra e venda

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes, em ação realizada nesta sexta-feira (08.07), recuperou o valor subtraído de uma vítima do golpe do falso intermediador de vendas. Neste tipo de golpe, o estelionatário copia um anúncio verdadeiro de um site de compra/venda pela internet e passa a negociar o produto.

As investigações iniciaram após a vítima, de 32 anos, procurar a delegacia relatando ter negociado a compra de uma motocicleta, com uma pessoa que se passava por primo do proprietário. Após fazer a transferência do valor, percebeu que não era a conta do dono do veículo, descobrindo que havia caído em um golpe.

Diante dos fatos, a equipe da Delegacia de Estelionato entrou em contato com o Setor de Inteligência do Banco Bradesco, conseguindo o bloqueio do valor de R$ 9 mil transferido pela vítima. Após algumas providências junto à agência bancária, o valor será restituído à vítima.

As investigações seguem em andamento para identificar e prender os envolvidos no crime.