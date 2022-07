Na operação foram cumpridas 11 ordens judiciais sendo seis mandados de prisão e cinco de busca e apreensão contra os integrantes da associação criminosa

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop (499 km ao norte de Cuiabá), deflagrou na manhã desta terça-feira (09.07) a Operação Nove Eixos, para cumprimento de 11 ordens judiciais, com objetivo de combater roubos de cargas ocorridos no município e região.

Na operação, foram cumpridos seis mandados de prisão e cinco de busca e apreensão domiciliar na residência dos alvos, identificados como integrantes do grupo criminoso envolvido nos roubos. Durante cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidas três armas de fogo, um veículo BMW, além da prisão de três pessoas em flagrante.

A operação contou com a participação da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) que efetuou a prisão de um dos alvos em Cuiabá.

Nas investigações conduzidas pela Derf de Sinop, foi identificada a participação de uma associação criminosa em, pelo menos, quatro roubos de cargas, realizados entres os meses de março e junho. Entre os alvos da operação está o autor de um roubo ocorrido no dia 18 de março, ocasião em que o motorista da carreta foi rendido pelos assaltantes.

O caso ficou nacionalmente conhecido, após a circulação de um vídeo que mostrava a vítima pulando do caminhão em movimento para escapar da ação dos criminosos.

Na ocasião, dois homens envolvidos no roubo foram identificados, sendo que um deles teve o mandado de prisão preventiva cumprido no dia 05 de abril na cidade de Lucas do Rio Verde. O segundo suspeito identificado que também estava com o mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça foi preso na operação.