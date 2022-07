A Gerência de Polinter e Capturas da Polícia Civil cumpriu nesta semana, em Rondonópolis, três mandados de prisão contra foragidos da Justiça dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Um dos mandados foi cumprido contra um homem de 46 anos, cuja prisão foi decretada pelo juízo da Comarca de Guiratinga, no sul do Estado, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Outros dois mandados tinham como alvo um foragido de Mato Grosso do Sul, que estava escondido em Rondonópolis. Ele responde a ação penal por dois homicídios e estava com os mandados decretados pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

A equipe policial localizou o foragido de 51 anos no bairro Vila Operária. Ao ser abordado, ele deu um nome diferente e alegou que não estava com documentos pessoais. Posteriormente, ele forneceu o número de CPF que confirmou com os dados do mandado de prisão.

Os dois procurados foram encaminhados à Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, em Rondonópolis.