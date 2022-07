No total, foram apreendidos 460 quilos de maconha, que foram periciados e depois encaminhados para incineração nesta sexta-feira

Em novas buscas, nesta sexta-feira (15), em uma chácara em Sinop onde foram apreendidos 400 quilos de maconha pela Polícia Civil no dia anterior, a equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos localizou mais 85 tabletes da droga enterrados. O prejuízo ao crime organizado é estimado em, aproximadamente, R$ 1,5 milhão.

O entorpecente foi encaminhado para perícia na Politec, que contabilizou 460 quilos, e incinerada pela Derf de Sinop nesta sexta-feira, em fornos de uma empresa madeireira no setor industrial do município. Os tabletes de maconha estavam enterrados em galões, no quintal de uma casa na zona rural do município.

As equipes da Derf chegaram à chácara, após informações de que o local era utilizado por uma facção criminosa como depósito para guardar o material ilícito. Com a chegada dos policiais civis, dois suspeitos, que estavam na propriedade, fugiram para uma área de mata fechada. As investigações prosseguem na Derf de Sinop para identificar os envolvidos.